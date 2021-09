Láva ze sopky na Kanárských ostrovech se blíží k moři

Lávový proud ze sopky Cumbre Vieja na Kanárských ostrovech se v pondělí ráno přiblížil k moři. Podle agentury Europa Press se láva nachází zhruba 1,5 kilometru od pobřeží a do kontaktu s mořem by mohla vstoupit ještě během pondělí. Úřady vyhlásily nová varování, obyvatelé dalších obcí a osad v blízkosti lávového proudu by neměli vycházet z obydlí.