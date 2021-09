Na Kanárských ostrovech začala sopečná erupce, úřady evakuují některé obyvatele

Podle odborníků se počet a síla otřesů můžou v příštích dnech ještě zvýšit. Zemětřesení by mohla být tak silná, že způsobí škody na budovách, varovali geologové.

Připraveno k evakuaci má být v okolí sopky zhruba tisíc lidí. Několik desítek osob s problémy s pohybem začaly úřady z ohrožené oblasti odvážet již v neděli odpoledne. S odchodem lidí pomáhají vojáci.

Pod sopkou se podle odborníků nahromadilo velké množství lávy, což způsobilo její obnovenou aktivitu. Naposledy byl vulkán aktivní roku 1971. Tehdy zahynul muž, který se kvůli fotografování příliš přiblížil k místům erupce.

Možné omezení letecké dopravy

Podle seismologa z Geofyzikálního ústavu Akademie věd Aleše Špičáka, by sopka Cumbre Vieja dle historických pozorování příliš nebezpečná být nemusela. Erupce zatím dle jeho pozorování není silná. „Neznamená to ale, že nemůže být velká, není možné nic podcenit, magma se může dostat i do obydlených oblastí,“ předpokládá Špičák.

Hrozí podle něj i omezení letecké dopravy. „Situaci lze dobře monitorovat a předávat informace na letiště,“ avizuje Špičák. U žádných z okolních sopek na Kanárských ostrovech pak neočekává v nejbližší době erupci.

Na sopečném ostrově La Palma žije asi 85 tisíc obyvatel a mezi turisty není tolik oblíbený jako další ostrovy Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote nebo Tenerife.