Ve Francii zakázali výzkum prionů. Vyšetřují případy vědkyň, které se smrtící nemocí mohly nakazit

Nakažená žena pracovala v laboratorní skupině INRAE. Francouzské úřady zatím nezveřejnily o jejím případu podobnější informace, ale podle odborného časopisu Science je naživu. Není jasné, jestli u ní nemůže jít o Creutzfeldt-Jakobovu chorobu způsobenou přirozeně, tedy konzumací některého hovězího masa. Vzhledem k jejímu vyššímu věku by to bylo možné – průměrná inkubační doba této nemoci je totiž deset let, ale může být i delší. Mohla se ale také nakazit při práci s tímto materiálem v laboratoři.

Pokud by se to potvrdilo, byl by to už druhý takový případ ve Francii za posledních několik let. V červnu 2019 totiž zemřela ve věku pouhých 33 let pracovnice laboratoře INRAE Émilie Jaumainová, a to 10 let poté, co se píchla do palce při pokusu s myšmi infikovanými priony. Její rodina teď žaluje INRAE za neúmyslné zabití a ohrožení života. Tato nehoda už vedla k zavedení přísnějších bezpečnostních opatření ve francouzských laboratořích, které se studiem prionů zabývají.

Cílem moratoria, které se týká devíti laboratoří, je „prozkoumat možnost, zda stav pacienta souvisí s jeho dřívější profesní činností a v případě potřeby upravit preventivní opatření platná ve výzkumných laboratořích“, uvádí se ve společném tiskovém prohlášení, které tento týden vydalo pět francouzských institucí.