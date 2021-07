V Číně se podle WHO podařilo vymýtit malárii, jinde obavy z nemoci přetrvávají

Malárii způsobuje několik různých druhů parazita zimničky. Ten nejzákeřnější se jmenuje Plasmodium falciparum a postihuje výlučně jen člověka. Do lidské krve se dostává po kousnutí komárem rodu Anopheles.

Podle epidemiologa a odborníka WHO na problematiku malárie Pedra Alonsa se však prokázalo, že zlepšení v tomto boji je možné. Zatímco v roce 2010 ještě zemřelo 607 tisíc lidí, o tři roky později bylo hlášeno o sto tisíc úmrtí méně. Alonso ale zároveň uvedl, že tento pokrok se zpomalil a situace stagnuje na nepřijatelně vysoké úrovni.

Podle odhadů WHO se v roce 2019 malárií nakazilo 229 milionů lidí, což je prakticky stejný počet jako v předchozím roce. V souvislosti s touto nemocí zemřelo 409 tisíc lidí, většina jsou děti ze subsaharské Afriky. Obzvlášť nebezpečná je také pro těhotné ženy. Nakažené ženy totiž rodí děti s velmi nízkou porodní váhou a jsou tak vystavovány dalším rizikům.

Snahy se vyplatily a v posledních pěti letech tak Čína nezaznamenala již žádný případ místního přenosu. Odborníci ale varují před nebezpečím, že nemoc bude do země znovu zavlečena z okolních států.

Ve 40. letech Čína zaznamenávala až 30 milionů nakažených malárií ročně. Čínské úřady začaly s nemocí v 50. letech soustavně bojovat a na konci 90. let už počet případů klesl na 117 tisíc ročně.

nejvýznamnější je Anopheles gambiae (Plasmodium falciparum), který klade vajíčka do vody, v Asii do rýžových polí

Při boji s covidem se inspirovali malárií

Vakcína proti malárii se vyvíjí již několik desítek let, většina pokusů ale nepřinesla uspokojivé výsledky. V červenci 2015 Evropská léková agentura (EMA) například doporučila udělit licenci očkovací látce Mosquirix, přestože její účinnost je jen omezená, chraní asi jen třetinu dětí. Po určité době navíc mizí.

Asi nejlepší zprávy zatím přišly letos v dubnu, kdy vakcína vědců z Oxfordské univerzity dle výzkumu dosáhla účinnosti u 77 procent účastníků testů. Jde o dosud nejvyšší poměr. Všechny dosud vyvíjené vakcíny byly účinné jenom do 55 procent.

Současná studie zahrnula 450 dětí z Burkiny Faso starších dvanácti měsíců. V další fázi bude do výzkumu v celé Africe zapojeno pět tisíc dětí ve věku od pěti měsíců do tří let.

Testy nové látky začaly v roce 2019, tedy ještě před pandemií koronaviru. Adrian Hill, který řídí Jennerův ústav na Oxfordské univerzitě, uvedl, že skupina vyvinula vakcínu proti covidu-19 právě s využitím poznatků o malárii.

Podle něj trvá výzkum malárie tak dlouho, protože v jejím případě jde o tisíce genů, zatímco u koronaviru zhruba o desítku. U malárie je zapotřebí velmi široká imunitní reakce, aby se člověk nemoci ubránil. „Je to opravdu technicky složité, a proto většina vakcín nefungovala,“ nastínil Hill.