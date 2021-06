Na Saturnově měsíci Enceladu se děje něco nevysvětlitelného. Mohl by to být podmořský život, říká studie

Pozorování této sondy prokázala, že Enceladus má vnitřní kapalný oceán. A analýza dat z Cassini zase zjistila, že se nad jeho jižním pólem vznáší mračna vodního ledu. Ten pochází z takzvaného kryovulkanismu – led vyvrhují desítky gejzírů, jejichž původcem jsou hydrotermální průduchy na dně oceánu. Některé tyto částečky mají takovou rychlost, že odletí až do kosmu a podílí se na existenci jednoho ze Saturnových prstenců. Záhadou ale je, jak mohou takovou rychlost získat.

Na Zemi se v takových hlubokomořských průduších nacházejí mikrobiální ekosystémy bohaté na organismy (takzvané archea) schopné vytvářet metan.

V nové studii vědci zkoumali, jestli by právě metan biologického původu nemohl vysvětlovat obrovskou energie uvolňovaných částeček. Autoři práce, která vyšla na začátku června v odborném časopise Nature Astronomy, tvrdí, že pozorované únikové rychlosti nejsou vysvětlitelné známými přirozenými procesy. Ale naopak odpovídají tomu, že by na dně oceánu byly podmínky příznivé pro život, který by metan uvolnoval. Vědci současně připouští možnost, že by zdrojem mohl být i nějaký zatím nepopsaný geologický proces související s metanem, který nemá biologický původ – ale to by se dalo potvrdit až dalšími misemi.

Enceladus je cíl číslo jedna

Mezi astronomy přibývá požadavků, aby se k Enceladu co nejdříve vypravila nová expedice, která by se pomocí modernějších přístrojů pokusila najít lepší důkazy o tom, co se tam v oceánech pod zmrzlým povrchem doopravdy děje.

Taková mise by nemusela být nijak technicky obtížná. „Ani byste nemuseli na povrchu přistávat, stačilo by proletět kolem,“ komentoval to astronom Frank Postberg pro deník Guardian. „Tohle není žádná science fiction. Prostě bychom tam přiletěli a ověřili si, jestli tam život je, nebo není.“