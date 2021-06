Diabetici, kteří dlouhodobě špatně spí, mají výrazně vyšší riziko předčasného úmrtí, tvrdí vědci

Lidé trpící cukrovkou jsou na rizika plynoucí z dlouhodobého nevyspání obzvlášť citliví. To se v konečném důsledku může projevit zvýšeným rizikem předčasného úmrtí. Vyplývá to z nové studie, kterou publikoval Journal of Sleep Research. Vědci proto nabádají, aby (nejen) diabetici problémy se spánkem začali řešit včas.