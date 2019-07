Chrápání či nespavost. Až polovina Čechů trpí poruchou spánku

Praha – Každý druhý Čech trpí nějakou poruchou spánku. Problémy se přitom netýkají jen starší generace. Přesně 47 procent mladých lidí do 24 let přiznalo, že nedokáže svůj spánek regulovat. Noc často probdí a usínají ve škole nebo v práci. Vyplývá to z průzkumu společnosti GfK.