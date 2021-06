Vědci našli na Sibiři tvora, který se probudil ze spánku v permafrostu po 24 tisících letech

Pijavenky jsou pozoruhodné tím, že se rozmnožují pouze nepohlavně, nikdy nebyla prokázána existence samců. Je to zvláštní, protože pijavenky jsou značně rozsáhlá a různorodá skupina organismů; nepohlavní rozmnožování by u nich nemělo být možné - k takové různosti by měla chybět rozmanitost genetické informace.

Před několika lety se ale ukázalo, že si pijavenky zřejmě vypomáhají tím, že „kradou“ genetickou informaci od jiných organismů, asi 10 procent jejich genomu patří jiným tvorům. Následné analýzy ukázaly, že pijavenky jsou schopné takto pro své účely využívat DNA bakterií, hub, řas i prvoků.

Hrozba tajícího permafrostu

Současný objev však podle stanice CNN zároveň ukazuje hrozbu, kterou představuje tání sibiřského permafrostu. Kvůli člověkem způsobené změně klimatu se teploty zvyšují nejrychleji právě v oblasti Sibiře, kde se tání permafrostu výrazně zrychluje. Do okolí se z něj tak mohou uvolňovat nejrůznější mikroorganismy, které byly dříve uvězněné.