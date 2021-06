Čína oznámila, že se tam poprvé přenesla na člověka ptačí chřipka H10N3

Muž z města Čen-ťiang byl hospitalizován 28. dubna poté, co se u něj objevila horečka a další symptomy. Podle čínské komise se 28. května potvrdilo, že má virus ptačí chřipky H10N3; jak se jím nakazil, komise neuvedla.

Ptačí chřipkové viry jsou obecně značnou hrozbou, vzhledem k tomu, jak rychle se umí šířit z volné přírody: nakažený divoký pták se může dostat do chovu ptáků, kde se pak nemocí nakazí další tisíce zvířat a virus může dále mutovat –⁠ a na tomto místě pak také může dojít k přenosu na člověka.

Tento kmen chřipky byl dlouhá léta velmi vzácný –⁠ za 40 let před rokem 2018 bylo zaznamenáno pouze asi 160 případů tohoto viru, nejčastěji přitom u různých druhů vodního ptactva nebo volně žijících ptáků.

V Číně se vyskytuje mnoho různých kmenů ptačí chřipky a některými se sporadicky nakazí i lidé, obvykle pracující s drůbeží. Žádný podstatnější počet nakažených ptačí chřipkou se neobjevil od let 2016–⁠2017, kdy po nákaze kmenem H7N9 zemřelo asi tři sta lidí.

Přesně to je scénář, který se nedávno odehrál v Rusku u jiného kmene ptaří chřipky –⁠ H5N8, který má dokonce podle vědců pandemický potenciál.

Tento nový kmen chřipkového viru se poprvé objevil v Číně roku 2010, tehdy se jím nakazila kachna. Pak se virus rychle šířil dál: do roku 2014 byla zaznamenána ohniska v Japonsku a Jižní Koreji u domácích i volně žijících ptáků. A do roku 2016 byl nalezen u ptáků v Indii, Rusku, Mongolsku, USA a částech Evropy. Do roku 2020 byla ohniska zaznamenána ve 46 zemích.

Podle autorů práce, která vyšla v žurnálu Science, je z krátké historie této nemoci jasné, že virus je schopen se velmi efektivně a rychle šířit. Ještě znepokojivější je podle nich ale zpráva z loňského prosince, kdy se ukázalo, že infekce virem H5N8 zasáhla sedm zaměstnanců ptačí farmy v Rusku. Tyto informace byly oficiálně potvrzené letos v únoru.