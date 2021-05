Hlavní město Mexika se propadá rychlostí půl metru za rok. Vědci varují, že se to nedá zastavit

Už přes sto let se ví, že se mexická metropole propadá. Příčinou je vyčerpávání vody ze země, na které stojí: dutiny, které po vodě zůstávají, nejsou schopné nést hmotnost toho, co je nad nimi. Toto klesání na začátku 21. století dosáhlo alarmující míry padesát centimetrů za rok – nová studie zveřejněná v časopise JGR Solid Earth potvrzuje, že není naděje na zvrácení tohoto procesu.

Situace se zhoršuje

V roce 1900 se město propadalo rychlostí devět centimetrů ročně. Od konce 50. let 20. století, kdy tato rychlost stoupla na devětadvacet centimetrů ročně, museli v Ciudad de México začít omezovat množství vody, která bude vypumpována ze země. Doufali, že tak proces zastaví, ale to se nepodařilo. Propadání se pouze zpomalilo, v posledních desetiletích se efekt těchto opatření vytratil úplně a tempo poklesu začalo růst.

Zatímco dříve dosahovalo propadání města maximálně devíti centimetrů, v posledních dvou desetiletích se v některých částech města zrychlilo až na půl metru ročně. Autoři studie tvrdí, že množství odebrané vody už na propadání nemá vliv.

Vědci při tomto výzkumu vycházeli ze srovnávacích dat za posledních 115 let. Ta ještě zkombinovali s moderními geologickými technikami, jako jsou třeba radary schopné pronikat zemí. Výsledek studie říká, že „neexistuje žádná významná elastická deformace, což prokazuje, že propadnutí je téměř zcela nevratné“. Znamená to, vrstvy pod městem byly dosud stlačeny o 17 procent, ale není pravděpodobné, že by se toto prohnutí opět narovnalo.