Muskova raketa Starship má za sebou první úspěšný let. V budoucnu by měla létat na Mars

Druhý stupeň bude mít šest motorů a bude schopen letů nezávisle na prvním stupni. Super Heavy má být stejně jako Starship opakovaně použitelný, což by mělo výrazně snížit náklady na vesmírné výpravy.

Konkurence přichází

Zatím neměla SpaceX příliš konkurence, ale to se změní letos v létě. Soukromá vesmírná společnost Blue Origin, kterou založil miliardář Jeff Bezos, totiž do vesmíru poprvé lidskou posádku vypraví 20. července - informovala o tom tento týden na svém webu. Blue Origin jedno místo ve své letní expedici v raketě New Shepard s modulem pro posádku draží. Utržené peníze připadnou nadaci podniku, která se nazývá Club for the Future a podporuje matematiku a přírodovědné vzdělávání.

Blue Origin v segmentu komerčních cest do vesmíru soupeří s firmami Space Exploration Technologies (SpaceX) zakladatele Tesly Elona Muska a Virgin Galactic, za níž stojí britský miliardář Richard Branson.