Vědci zkoumají dopad pandemie na prevenci rakoviny. Podezřelé nálezy má trojnásobek lidí

„Samozřejmě si říkám, jestli by všechno bylo jinak, kdybych šel na vyšetření v čase, kdy jsem měl. Jestli jsem se mohl vyhnout operaci,“ říká Abraham, hypoteční bankéř z města Peoria v americkém státě Illinois.

Kolonoskopie Johna Abrahama byla kvůli pandemii odložena o několik měsíců. Když se na vyšetření konečně dostal, lékaři našli bujení příliš veliké na to, aby jej při preventivním zákroku odstranili. Na operaci musel Abraham čekat několik týdnů a několik dalších trvalo, než zjistil, že je nádor nezhoubný, píše agentura AP.

Už teď ale někteří vědci pozorují první náznaky problémů. Odborníci z univerzity v Cincinnati zjistili, že když nemocnice v červnu znovu spustily tomografické skenování, 29 procent pacientů mělo podezřelé nálezy, oproti osmi procentům v předchozích letech.

Několik studií naznačuje, že v roce 2020 byla rakovina diagnostikována menšímu počtu pacientů, pravděpodobně kvůli slabší prevenci. Okolo 75 organizací zabývajících se rakovinou nedávno vyzvalo k návratu k preventivním vyšetřením ve stejném objemu jako v dobách před pandemií, a to co nejdříve, hned jak to situace dovolí.

Jak velký problém je zpoždění?

Rakovinným nádorům trvá roky, než se projeví, a některé zprávy naopak naznačují, že několikaměsíční zpoždění v preventivních vyšetřeních u některých typů rakoviny nemusí být tak problematické, jak se někteří obávají. Například výzkumníci v Nizozemsku zjistili, že zpoždění v mamografických vyšetřeních nevedlo k většímu počtu nalezených rakovinných nádorů v pozdějších stádiích.

Pandemie také na tomto poli přinesla některá kreativní řešení, jako třeba širší využití testů, které je možné udělat doma. Ve Filadelfii se například spojila jedna z velkých církví s místními lékaři a program na očkování proti chřipce v takzvaném drive-in programu propojila s odevzdáváním vzorků stolice, která se testuje kvůli rakovině tlustého střeva.