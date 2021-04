Aplikovaná behaviorální analýza pomáhá dětem s poruchami autistického spektra

„Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) není jednoduchý návod na to, jak pracovat s dítětem s autismem. Je to samostatný vědní obor, který se zaměřuje na učení a ovlivňování chování k lepšímu,“ vysvětluje Pančocha. Podle Thorové tato metoda vycházející z teorie učení se snaží u dětí rozeznat, které chování je vhodné a které je méně vhodné - to méně vhodné pak zkouší redukovat a nahrazovat ho přijatelnějším. Jde například o nahrazení agresivity „principy funkční komunikace, tedy principy, které jsou sociálně přijatelné,“ vysvětluje Thorová.

S tímto přístupem se může začít kdykoliv, podle Pančochy je ideální nastartovat ho co nejdříve - tedy ihned poté, co je porucha diagnostikována. „V zahraničí se s ní začíná už kolem tří let věku dítěte,“ vysvětlil vědec. Nejde přitom o jeden přístup, ale o více metod, které se dají aplikovat na různě vážné stavy autistického spektra - vždy je přitom unikátní pro jedno konkrétní dítě s ohledem na jeho individualitu, potřeby a sílu hendikepu.

Děti se tyto techniky učí pod dohledem vyškolených expertů nejprve v přirozeném prostředí, například v hernách, později se je snaží používat v jiných praktických situacích.

Kdo může být expertem v ABA?

Tato terapie je značně složitá, proto jsou pro ni školení experti - dělí se na dva základní druhy, je to behaviorální analytik a behaviorální technik. Analytik musí mít ukončené specializované vysokoškolské vzdělání, a pak se musí věnovat dalšímu studiu a asi 1500 hodinám praxe pod kontrolou již vyškoleného experta. Naopak behaviorální technik může mít jen středoškolské vzdělání a praxi - sice sám program nenavrhuje, ale dítěti se věnuje, jeho práce je ale analytikem dohlížena.

Je ABA jediná cesta?

ABA není jediná metoda, která může dětem s autismem prokazatelně pomáhat, existuje jich více. Pančocha ale upozorňuje, že se mnohdy hovoří o celých stovkách přístupů, jenže ty jsou mnohdy opřené třeba jen o jedno centrum nebo jednu osobnost - výsledky takových přístupů se ovšem jen těžko prokazují principiy „evidence based medicine“, tedy medicíny založené na vědeckých důkazech.