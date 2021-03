Podivný objekt Oumuamua vznikl z planety podobné Plutu, přiletěl z cizí soustavy

Astrofyzici z Arizonské státní univerzity teď vysvětlili podivné rysy Oumuamuy tím, že se pravděpodobně jedná o kus planety podobné Plutu, která se nachází v jiné sluneční soustavě. Informovali o tom ve dvojici prací v časopise AGU Journal of Geophysical Research: Planets.

„V mnoha ohledech se Oumuamua podobala kometě, ale v několika ohledech byla natolik zvláštní, že se rozběhly naplno spekulace o jejím původu,“ uvedl hlavní autor práce Steven Desch. Z pozorování objektu vědci dokázali popsat několik vlastností mezihvězdného návštěvníka, které se úplně lišily od toho, co by se očekávalo od komety.

Pokud jde o rychlost, objekt vstoupil do Sluneční soustavy pomaleji, než by se dalo očekávat. To naznačuje, že se v mezihvězdném prostoru nepohyboval déle než miliardu let. Pokud jde o velikost, byl jeho tvar také více zploštělý než jakýkoliv jiný známý objekt Sluneční soustavy.