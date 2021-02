Astronomové vytvořili mapu, která ukazuje 25 tisíc supermasivních černých děr

Mapa celé oblohy

Nová mapa vznikla poté, co astronomové spojili 256 hodin pozorování severní oblohy do jednoho obřího datového souboru. Na něj pak nasadili superpočítače vybavené novými algoritmy na principu umělé inteligence, které umí „vyhladit“ rozostřenost způsobenou vlivem oblohy. „Po mnoha letech vývoje softwaru je úžasné vidět, že se nám to teď opravdu podařilo,“ raduje se z úspěchu Huub Röttgering z Leidenské observatoře, která se do pozorování také zapojila.

Výsledek sice vypadá jako obří, ve skutečnosti ale zobrazuje jen drobnou výseč reality – tato mapa nyní pokrývá pouhá čtyři procenta severní poloviny oblohy. Astronomové plánují pokračovat, dokud nezmapují celou severní oblohu. Kromě supermasivních černých děr mapa poskytuje mimo jiné také náhled na rozsáhlou strukturu vesmíru.

Co jsou černé díry?

Černá díra je neviditelným vesmírným objektem, jehož gravitační působení je v určité oblasti časoprostoru tak silné, že z něj nemůže uniknout žádná hmota – a dokonce ani světlo. Přitahuje všechno ze svého okolí podobně jako obrovský vír. Černou díru dělá černou takzvaný horizont událostí, což je okraj černé díry, ze kterého se už dostat nejde.

Černých děr existuje zřejmě mnoho druhů, základní dělení je rozděluje na tři skupiny, ale spekuluje se ještě o dalších. Ty nejmenší černé díry vznikají, když určitý druh hvězdy na konci své existence exploduje a zhroutí se. Podle kvalifikovaných odhadů existuje jen v Mléčné dráze asi 100 milionů těchto těles.

Kromě malých černých děr, což jsou objekty s hmotnostmi v rozmezí zhruba deset až sto hmotností Slunce, existují i supermasivní černé díry, jejichž hmotnosti leží v rozmezí 100 tisíc až několik miliard hmotností Slunce a které se nacházejí v centrech většiny galaxií. Uvažuje se ale také o existenci zcela miniaturních černých děr, které by mohly být o velikosti atomu a mohly by existovat ve vesmíru prakticky kdekoliv – ty jsou ale díky jejich povaze v podstatě nedetekovatelné.