Ve vodě si uvařili vejce a pak z ní ještě udělali čaj. Komunisté trápili biskupy hladem i izolací

Biskupa Hloucha převezli z izolace v jeho diecézi počátkem roku 1952 v rámci takzvané Akce H. Vezli ho až po setmění, v automobilu, který byl z důvodu konspirace nazdoben jako na svatbu a biskup se musel během cesty skrývat pod dekou – jednak, aby ho nikdo neviděl, ale aby ani on sám netušil, kam ho vezou. O přítomnosti biskupů v místech internace pak nevěděli ani místní obyvatelé.

„Byla místa, kde lidé tušili, že tam někdo je. V Paběnicích pamětníci popisují, že občas viděli vjíždět kolonu aut, ale nikoho neviděli. Správci těch objektů také nakupovali ve vesnici potraviny, nebo dámské hygienické potřeby (pro řeholní sestry, které se o biskupy staraly) a místní lidé tak poznali, že v těch objektech asi někdo je,“ popisuje historik.

Přestože se ani biskupové neměli dozvědět, kde je komunisté zadržují, občas jim k tomu pomohla náhoda.

„V Myštěvsi správce objektu František Zita vozil k zámečku vodu v cisterně na valníku. Zapomněl ale na to, že na tom valníku zůstala cedule s nápisem Myštěves. Biskupové pak na procházce viděli ten valník dírou v plotě a protože měli k dispozici knihovnu, tak jednoduše už potom dohledali a zjistili, kde jsou. V Paběnicích zase předseda místního Národního výboru dostal od StB pokyn, že když hlásí obecním rozhlasem, nesmí zmínit název vesnice. A on jednou dětem takto přál hezké prázdniny a na konci řekl, že jim to přeje Národní výbor v Paběnicích, a tak se biskupové opět dozvěděli, kde jsou,“ vysvětluje Kolouch.

Příslušníci StB s nimi byli všude. Na návštěvě rodiny, i v noci

Přestože biskupové nebyli ve vězení ani v pracovním táboře, podmínky jejich izolace byly podobné. Kromě hladu je trápila také nemožnost pohybu. „Nesměli mít rádio ani televizi, ale mohli dostávat Rudé právo. Na některých místech byli třeba celé dopoledne zavření vevnitř a nesmělo se ani větrat a až po obědě je na hodinu vzali do takzvaného kolotoče. To byl vycházkový prostor, kde chodili pořád dokola a neviděli ven, protože tam byl vysoký plot,“ upřesňuje autor publikace.

Podmínky pochopitelně vedly k postupnému zhoršování zdravotního stavu biskupů. „Nejhůře asi dopadl Josef Matocha, olomoucký arcibiskup, který byl ve velmi přísné izolaci až do své smrti v listopadu 1961. Zakázali mu i přítomnost řeholních sester, které by se o něj staraly. Takže i vlasy mu stříhal příslušník StB. I v noci, když spal, byl s ním v místnosti příslušník StB. V těchto otřesných hygienických podmínkách tento starý pán zemřel,“ dodává Kolouch.