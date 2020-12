Covid-19 mělo ve Wu-chanu podle studie skoro 500 tisíc lidí. Téměř desetkrát víc, než říkaly čínské úřady

Podle zprávy amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí vědci našli mezi populací Wu-chanu, kde žije asi 11 milionů lidí, protilátky u 4,43 procenta lidí. To znamená, že celkem se ve městě mohlo covidem-19 nakazit až 487 tisíc lidí. A také tento údaj výrazně převyšuje 50 354 oficiálně hlášených případů.

Podle této studie bylo rozšíření protilátek, a tedy i míra nákazy ve Wu-chanu mnohem vyšší než v okolních oblastech Číny. Autoři tvrdí, že to ukazuje, jak dobře město zvládlo nákazu, přestože bylo první, které bylo v té době neznámou nemocí postiženo.

První data, která čínská strana poskytla světu, uváděla malé množství nakažených –⁠ to naznačovalo vysokou smrtnost nemoci. Postupně se ale údaje měnily, například v dubnu úřady revidovaly ve Wu-chanu počet úmrtí směrem nahoru o 50 procent –⁠ měl to být důsledek nesprávných nebo opožděných hlášení z nemocnic, a nikoli toho, že informace byly potlačovány.

„Výsledky průzkumu ukazují, že populace naší země byla celkově málo nakažená. To naznačuje, že kontrola epidemie s Wu-chanem jako hlavním bojištěm byla úspěšná a účinně zabránila rozsáhlému šíření epidemie,“ uvedli vědci.

CDC uvedlo, že mimo Wu-chan byl výskyt protilátek mnohem nižší, v jiných částech Chu-peje to bylo jen 0,44 procenta a mezi více než 12 tisíci testovanými mimo tuto provincii se podařilo odhalit dokonce jen dvě osoby s protilátkami.

Řada médií Čínu obviňovala z nedostatku transparentnosti; mimo jiné proto, že se tato země zaměřila na lékaře a novináře, kteří se snažili šířit informace o vypuknutí epidemie. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyšle do Wu-chanu v příštím roce zvláštní vyšetřovací misi, která by měla vznik i šíření viru popsat.

CDC tuto studii vydal v pondělí na svých internetových stránkách, ale zatím nevyšla v odborných žurnálech. Její výsledky odpovídají údajům, se kterými přišla čínská média v květnu –⁠ tehdy informovala o tom, že množství protilátek je ve Wu-chanu vyšší, než se čekalo.

Díky masivní intervenci se ve velké části Číny, včetně Wu-chanu, vrátil život v podstatě k normálu –⁠ přesto se občas objevují lokální ohniska nemoci, nejčastěji dovezená ze zahraničí. V úterý informovaly čínské úřady o 27 nových případech, o den dříve jich bylo 21.