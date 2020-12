Nejstarší příběh lidstva vypráví o sedmi sestrách. Astronomové naznačují, že je starý 100 tisíc let

Dva australští vědci to vysvětlují v článku, který vychází v odborném časopise Advancing Cultural Astronomy. Tvrdí v něm, že je pravděpodobné, že tyto příběhy mají společné kořeny – ty podle nich pocházejí z doby před asi 100 tisíci roky, když ještě žili lidé jen v Africe, odkud se teprve později vydávali do všech koutů planety.

Pečlivá měření vesmírným teleskopem Gaia a dalšími ukazují, že hvězdy Plejád se pomalu pohybují po obloze. Jedna hvězda, Pleione, je nyní tak blízko hvězdě Atlas, že pouhým okem vypadají jako jedna hvězda. „Ale pokud vezmeme to, co víme o pohybu hvězd, a podíváme se o 100 tisíc let zpět, Pleiona byla dále od Atlasu a dala se pozorovat snadno i pouhým okem. Před 100 tisíci lety by tedy většina lidí opravdu viděla sedm hvězd v hvězdokupě,“ uvádí vědci.

Tento pohyb hvězd může podle astronomů pomoci vysvětlit rovnou dvě hádanky: podobnost řeckých a aboriginských příběhů o těchto hvězdách a skutečnost, že tolik kultur říká hvězdokupě „sedm sester“, i když dnes vidíme jen šest hvězd. Vzpomínka na starý mýtus se mohla nést z Afriky do ostatních částí světa a přenášet se pak mezi kulturami.

Alternativní vysvětlení

Plejády jsou a byly velmi matoucím souhvězdím pro celou řadu historiků i astronomů. Množství hvězd, které v nich lidé napočítali, se značně liší – číslovka sedm je sice nejpoužívanější, ale zdaleka ne jediná.

Například Publius Ovidius Naso o nich píše, že „Quae septem dici, sex tamen esse solent“ (Kde o sedmi se mluví, je jich ovšem pouze šest), další slavní autoři Klaudios Ptolemaios a as-Súfí uvádějí jen polohy čtyř hvězd a Alkyoné, vůbec nejjasnější hvězdu Plejád, dokonce ve výčtu tohoto souhvězdí vůbec neuvědějí.