Výdaje na výzkum a vývoj v Česku výrazně rostou. Firmy dávají víc než stát, pomáhá i EU

Podíl výdajů na výzkum a vývoj dosáhl 1,94 procenta hrubého domácího produktu (HDP), předloni byl 1,93 procenta. Česko se tak sice přiblížilo průměru EU, ale stále zaostává za Švédskem, Rakouskem, Německem a Dánskem, které ze zemí EU jako jediné dávají na vědu přes tři procenta HDP.

Podniky dávají na vědu víc než stát

Nejvíce se na výdajích na vědu a výzkum podílely podniky, které loni vynaložily rekordních 64 miliard korun. V roce 2018 to bylo zhruba 60 miliard korun. Devadesát procent této částky tvoří peníze z vlastních či jiných podnikových zdrojů, zbytek šel z veřejných peněz. Částku přesahující miliardu loni dalo osm podniků, z nepodnikové sféry to podle Many bylo sedm vysokých škol a dva ústavy Akademie věd ČR.