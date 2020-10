Obyvatelstvo se musí přeladit do módu, že je zle, míní evoluční biolog Flegr

Zatím je přitom podle Flegra šíření viru záležitostí lidí a politiků. „Ta vlna po létě tady vůbec nemusela být,“ uvedl s tím, že před volbami se předstíralo, že se vůbec nic neděje. S příchodem sezony respiračních onemocnění hrozí, že epidemie nebude reagovat ani na velmi přísná opatření typu lockdownu, varoval.

Jakmile se navíc ochladí, stoupne podle Flegra u koronaviru index infekčnosti zhruba na dvojnásobek. „Pak se to rozjede mnohem rychleji…“ Evoluční biolog navíc odhaduje, že lockdown se na počtu přijímaných do nemocnic projeví až minimálně s dvanáctidenním odstupem.

Hořejší: Lockdown měl být zaveden už v září

Podle imunologa Václava Hořejšího je klíčové co nejvíce omezit počet lidí, kteří se potkávají v práci. Razatním řešením by podle něj byl kompletní lockdown, kdy by – až na klíčová odvětví – lidé nesměli chodit do práce.

Naopak, když se lidé potkají například v desetimetrové vzdálenosti v parku, existuje minimální možnost, že se nakazí, podotkl.

Nejrizikovější je totiž podle něj dlouhodobý pobyt skupiny lidí v uzavřených nevětraných místnostech. „Radikální cesta udělat najednou co nejvíce opatření je správná,“ domnívá se Hořejší. K lockdownu podle něj mělo dojít už v září.