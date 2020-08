V USA mohly kvůli pandemii umřít na rakovinu desetitisíce lidí navíc. Nechávají se méně testovat

Na pokles odhalených nádorových onemocnění upozornilo v minulosti také například Nizozemsko. Podle expertů se přitom jedná z hlediska veřejného zdraví o časovanou bombu, na kterou by se měly zdravotnické úřady připravovat.

Jde přitom jen o jeden z nepřímých zdravotnických dopadů nynější pandemie. Jiné studie již dříve ukázaly, že nápadně klesl rovněž počet urgentních případů zástavy srdce, mozkové mrtvice či zánětů slepého střeva. Významně se snížily také počty základních vakcinací u dětí a mezinárodní zdravotnické agentury se rovněž obávají nepříznivého vlivu na boj s virem HIV, malárií či tuberkulózou. Vzhledem k šíření koronaviru se totiž přerušila řada zdravotnických kampaní, dodavatelských řetězců a mnoha lidem se ztížil přístup k lékařské péči.

Data z Velké Británie to potvrzují

Britští vědci předpovídali, že se něco takového stane, už v dubnu, kdy to začala naznačovat první data. Experti z UCL tehdy na základě údajů z nemocnic uvedli, že jen ve Velké Británii kvůli pandemii může na rakovinu zemřít více osob než během „normálního roku“.

Britští vědci spočítali, že za rok 2020 by takových osob mohlo být až o 20 procent víc než v minulých letech. Průměrně ročně v Británii umírá na nádory 31 354 nově diagnostikovaných pacientů, letos by jich mohlo být o 6270 více. Pokud by se počítaly nejen nově diagnostikované případy, mohlo by být mrtvých na rakovinu kvůli omezení péče za pandemie dokonce až o 17 915 více.