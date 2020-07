Patent, který by mohl ulevit životnímu prostředí. V Praze vzniká dům z „rebetonu“

Recyklované kamenivo se pak naveze do míchačky, přidá se nanomateriál, cement a takzvaný rebeton je hotový.

Možná pomoc přetíženým kamenolomům

„Rebeton“ se zatím používá jako podkladový beton. Poté, co ho stavaři důkladně prozkouší, začnou ho využívat i na základové desky a obvodové zdivo domů. Časem by mohl klasický beton nahradit až z deseti procent. Pomohl by tak přetíženým kamenolomům, jejichž zásoby se tenčí.

„Za posledních třicet let se neotevřel ani jeden nový lom. Lokality se postupně dotěžují,“ popsal člen představenstva Kámen Zbraslav Jiří Kohout.

Beton je náročný nejen na přírodní kámen, ale i na cement, jehož výroba za sebou nechává výraznou uhlíkovou stopu. „Výrobci cementu jsou dneska považováni za takové největší hříšníky, co se týká CO2 stopy. Na jednu tunu výroby cementu se totiž vyprodukuje zhruba 0,8 tuny CO2,“ vysvětlil Slánský.

Budoucnost stavění se tak podle odborníků bez recyklovaných materiálů neobejde. Nejde přitom jen o beton, ale třeba i o vodu, která se dá v moderních domech používat opakovaně.