V úterý Zemi jen těsně minula planetka. „Málem se dotknula družic na geostacionární dráze“

„Těleso o průměru 6–8 metrů by na povrchu Země velkou škodu nenadělalo, se satelity na oběžné dráze by to mohlo být horší,“ uvádí Miloš Tichý. Nejblíže byla planetka v úterý 28. dubna ve 20:51 – a to ve vzdálenosti 36 tisíc kilometrů, čili pouhých 200 kilometrů od linie geostacionárních družic.