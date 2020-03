Proč koronavirová pandemie tak tvrdě dopadla na jih Evropy? Hlavní důvody jsou sociální

Pandemie nemoci COVIDu-19 zasáhla v Itálii především seniory – a není to náhoda. V Evropě je zemí s nejstarším obyvatelstvem, přičemž v severní části žijí senioři nejčastěstěji.

Podle německého virologa Christiana Drostena se průměrný věk nakažených v Německu pohybuje kolem 48 let, v Itálii to na počátku epidemie bylo 81 let. V Itálii tvoří 23 procent populace lidé ve věku nad 65 let, což znamená, že téměř čtvrtina patří ke skupině, která je nemocí nejvíce zranitelná. Pro srovnání: ve Spojených státech je nad 65 let 16 procent obyvatel.

Rozdíly v míře úmrtnosti mezi Itálií, Jižní Koreou a ostatními zeměmi jsou sice částečně vysvětlitelné těmito fakty, ale podle některých studií hraje roli také větší sociální interakcí mezi generacemi, zejména mezi prarodiči a vnoučaty.