Za mřížemi si tajně vyrobili plamenomet i vlastní alkohol. Největší vězeňská vzpoura v dějinách země trvala dva týdny

„Kromě velení se akce zúčastnilo 62 příslušníků jednotek rychlého nasazení, takzvaných červených baretů, 350 příslušníků Sboru nápravné výchovy, dalších sto ze Sboru národní bezpečnosti, více než 150 příslušníků výsadkového vojska a zabezpečovalo ji i na 1700 vojáků. Aby nedošlo k ohrožení vězňů a členů zásahové skupiny výbuchem v budově, byl předem celý chodbový a kanalizační systém paralyzován dusíkem a vypnuta elektřina v celém objektu,“ popsalo tehdejší zásah Rudé právo.

Vzpouru vězňů tehdy spustila sametová revoluce a přechod k demokracii. Vězňům totiž vadilo, že amnestie nového prezidenta Václava Havla se nevztahuje na všechny.

Vězni vykradli kuchyň se zásobami za 1,5 milionu korun a začali fetovat

Havel amnestii vyhlásil 1. ledna 1990. Týkat se měla vězňů s tresty do dvou let, v případě neúmyslných trestných činů až do tří let. Ostatním se tresty měly zkrátit. Amnestie se ale nevztahovala na pachatele závažných provinění jako byly vraždy, znásilnění a loupeže.

Podle statistiky Institutu pro kriminologii a sociální prevenci bylo v lednu 1990 na základě amnestie propuštěno 12 600 odsouzených a šlo tak o dosavadní největší hromadné odpouštění trestů v historii Československa. Právě ti, kterých se ale amnestie nijak nedotkla, se začali bouřit.