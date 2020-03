Blíží se rychlé i domácí testy na koronavirus. Odhalí nemoc za několik desítek minut

Občané amerického státu Washington, který je ve Spojených státech nejhůře postižený, dostanou výraznou posilu. Nadace Billa Gatese, která se soustředí na výzkum infekčních chorob, oznámila, že dokončuje testy, které lidé budou moci sami využít doma, aby poznali, zda nemohou trpět nemocí COVID-19.

Web Technologyreview informuje o tom, že nový test by měl spočívat v odběru vzorku z nosu – do 48 hodin by se měli lidé dozvědět výsledek, který pak budou moci poslat expertům. Současně Gatesova nadace zprovozní web, který bude sledovat vývoj výsledků těchto testů v reálném čase.