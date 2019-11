Lasery léčí oči, ale mohly by odstranit i jaderný odpad. Nobelista Mourou byl hostem Hyde Parku Civilizace

„Když jedete sedačkovou lanovkou, nemáte v podstatě co dělat, jenom tam sedíte a díváte se na krásné hory kolem sebe. Myslím, že je to okamžik, kdy se opravdu uvolníte. V té době nebyly mobilní telefony. A já jsem přemýšlel nad tím, jestli by bylo opravdu možné natáhnout puls světla, pak ho zase stlačit a zesílit. A to bylo celé.“ Tak popsal počátek své cesty k Nobelově ceně za fyziku profesor Gérard Mourou, který byl hostem pořadu Hyde Park Civilizace.