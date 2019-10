V Karibiku hromadně hynou koráli. Ničí je záhadná nemoc, se kterou si zatím vědci nevědí rady

Koráli pokrývají asi jedno procento zemského povrchu. V oceánech vytvářejí prostředí, které podporuje rozmanitost podvodního světa více než jakékoliv jiné. Vědci už řadu let řeší, jaký dopad na ně má klimatická změna. Mezi jedny z nejdůležitějších korálových útesů patří ten na Florida Keys u amerického pobřeží. Od roku 2014 ho ovšem ohrožuje nová hrozba – nemoc úbytku korálové tkáně. Postupně se rozšířila do celého Karibiku.

Nemoc, které věda nerozumí

„Nemoc úbytku korálové tkáně je jednou z nejzávažnějších chorob korálů, kterým za poslední dekády čelíme. Zabijí je velmi rychle,“ popisuje mořská bioložka Marilyn Brandtová, která se výzkumu korálů věnuje na University of the Virgin Islands. „Stále si nejsme jistí, jaký patogen to způsobuje. Myslíme si, že to může být bakterie, protože reaguje na antibiotika,“ říká vědkyně.