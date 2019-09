Záhadná Devátá planeta by mohla být pěticentimetrová černá díra, naznačuje studie

Vědci představili teorii, že se jedná o takzvanou primordiální černou díru. Tato tělesa jsou vysoce spekulativní objekty, které se zatím nepodařilo v kosmu nikdy pozorovat. Měly vzniknout krátce po samotném velkém třesku, tedy těsně po vzniku vesmíru; tehdejší podmínky mohly nahrávat tomu, aby tato drobná, ale současně velmi hmotná tělesa vznikala spontánně a přitom ve značně velkém množství.

Vědci Jakub Scholtz a James Unwin soudí, že ty nejméně hmotné primordiální černé díry se už odpařily, ale ty hmotnější by mohly přežít až do současnosti. Hypotetická planeta Devět, která by mohla ležet asi 300–1000 astronomických jednotek od Slunce, by mohla být právě takovým objektem.