Při záchraně přírody se mají zohlednit i ekonomické zájmy. Trump reformuje ochranu ohrožených druhů

Vyřadit druh ze seznamu ohrožených bude jednodušší

Normu zvanou Endangered Species Act podepsal v roce 1973 prezident Richard Nixon a v současnosti ve Spojených státech chrání přes 1600 druhů. Podle AP zachránila před vyhubením například orla bělohlavého, kondora kalifornského, medvěda grizzlyho a další druhy zvířat.

Změny, které podle deníku The New York Times předpis výrazně oslabují, by měly začít platit přibližně za měsíc. „Nová pravidla velmi pravděpodobně umetou cestu pro vznik nových dolů, ropných a plynových vrtů a rozvoji míst, kde se ohrožené druhy vyskytují,“ napsal deník.

Nově má být také těžší brát při rozhodování o ochraně v potaz vliv klimatických změn, naopak jednodušší bude vyjmutí druhu ze seznamu chráněných.