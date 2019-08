Nová procedura má oddálit nástup menopauzy až o 20 let. Několik žen už zákrok podstoupilo

Autoři této procedury věří, že o jejich novou lékařskou aplikaci budou mít zájem nejen ženy se zdravotními problémy, ale také řada těch, které se menopauze prostě chtějí vyhnout a rády by prodloužily dobu, kdy mohou přivést na svět dítě.

Tuto proceduru podstoupilo už devět žen. Její cena se pohybuje mezi sedmi a jedenácti tisíci librami, v přepočtu tedy stojí asi 200 až 300 tisíc korun. Nabízí ji soukromá společnost, která sídlí v Birminghamu.

„Má potenciál výrazně pomoci jakékoliv ženě, která chce z libovolných důvodů odložit nástup menopauzy, nebo pro ženy, které by chtěly ulevit od syndromů menopauzy pomocí hormonální terapie. Je s ní spojená celá řada benefitů,“ uvedl prezident společnosti Simon Fishel pro deník The Guardian.

Menopauzu může oddálit uchovaná tkáň z vaječníků

Devítka žen, která již proces podstoupila, si nechala odebrat malou část tkáně z vaječníků. Ta byla zamražená a uložená na bezpečné místo. Až tyto ženy zestárnou a nastoupí u nich menopauza, tato tkáň bude rozmražená a lékaři ji ženám implantují zpět do těla. Nikoliv už do vaječníků, ale na místo, kde je vhodné prokrvení, například do podpaždí. Pokud tkáň tento náročný proces přežije, měla by pomoci obnovit snižující se úroveň hormonů v ženském těle a pomoci zpomalit menopauzu.

„Jedná se o první projekt na světě, který využívá zdravou vaječníkovou tkáň uchovanou pomocí hlubokého zamražení pro odložení nástupu menopauzy,“ vysvětlují lékaři.

Tato procedura je sice unikátní, ale vědci už využili podobný přístup, aby ochránili plodnost žen a dívek, které musí podstoupit léčbu rakoviny. Ještě než se u nich začne s terapií, která sice má porazit rakovinu, ale současně může ohrozit plodnost léčených, odeberou lékaři vaječníkovou tkáň a později po skončení léčby ji implantují do vejcovodů. Výsledkem je výrazné zvýšení pravděpodobnosti, že léčená žena bude schopná mít v budoucnu zdravé potomky.

Jak moc nová terapie oddálí věk menopauzy, záleží zejména na věku, kdy je tkáň odebraná a kdy je znovu implantovaná. Pokud se jedná o tkáň pětadvacetileté dívky, může to odsunout menopauzu až o dvacet let, tkáň čtyřicetileté ženy nástup menopauzy oddálí asi jen o pět let.