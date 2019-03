Ženy by si měly vybrat, jak chtějí rodit, tvrdí zastánci domácích porodů. Bezpečnější je to v porodnici, oponují lékaři

„V systémech, které takhle komunikačně fungují a jsou propojené, jsou porodní asistentky velmi dobře vyškolené k tomu, aby rozpoznávaly rizika už ve chvíli, kdy se jim něco nezdá. Rodící ženu upozorní, že by tam mohl být nějaký problém a v tom případě odjedou do porodnice,“ tvrdí Pavlíková. Dodává, že akutní situace jsou velmi výjimečné, a pokud už nastanou, asistentky jsou na to vyškoleny a dokažou například resuscitovat.

Kompromisní řešení

S tím ale nesouhlasí porodník Pařízek. „Původně fyziologický porod se může ve velmi krátké době změnit v tak nebezpečný stav, který může dítě ohrozit nejenom na zdraví, ale dokonce na životě,“ zdůraznil Pařízek, podle něhož je prokázáno, že komplikace nastanou v deseti procentech porodů. „Jsou pochopitelně situace neodvratitelné i v porodnici, ale proto se má rodit v porodnici, protože je za dveřmi anesteziolog, neonatalog a intenzivní, eventuálně resuscitační péče,“ vysvětluje Pařízek.

V některých západoevropských zemích, Austrálii, Kanadě či Spojených státech fungují porodní domy, které jsou na pomezí mezi porodnicí a domácím porodem. V Česku však takové instituce nejsou. Podle porodníků by v tuzemsku měla vzniknout takzvaná centra porodní asistence, kde by ženy rodily s asistentkou. Na místě by ale zároveň byli i lékaři, kteří by poskytli matce a novorozenci pomoc při komplikacích.

Pavlíková by porodní centra chápala jako první krok. „Porodních asistentek, které skutečně umí pracovat samostatně, je tu poměrně málo. Jejich počet se ale zvyšuje, protože jsou porodnice, které s nimi už umí pracovat (…). Takže je pravda, že to nejde udělat okamžitě, že teď otevřeme deset porodních domů po celém Česku, protože by nebyl nikdo, kdo by v nich mohl pracovat,“ vysvětluje Pavlíková.

Oceňuje, že na sílící poptávku po domácích porodech reaguje i vláda a ministerstvo zdravotnictví. To však Pařízek rozporuje a tvrdí, že poptávka nestoupá. Obě strany ale chtějí pokračovat v diskusi. V budoucnu by se navíc měla ustavit odborná komora porodních asistentek, která by je zastupovala a vzdělávala.