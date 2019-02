Soud ve Štrasburku nevyhověl stížnosti dvou Češek kvůli domácím porodům

České ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí štrasburského soudu přivítalo. Prozkoumá ale i kritická hodnocení soudu a zváží případná opatření v porodnictví, aby se péče o rodičky a novorozence zlepšila a předešlo se dalším soudním sporům.

V Česku se každý rok narodí doma asi tisícovka dětí. To je jedno procento všech narozených.

Podle dvanácti soudců nebyla práva rodiček porušena. Pět ale mělo opačný názor

Evropský soud v tiskové zprávě k případu uvedl, že v otázce porodů nemají evropské země jasno. Záleží proto na rozhodnutí konkrétních států, jak podmínky porodů upraví. Soud také konstatoval, že v Česku platí pro porod podmínky, které ženám nedovolují si vybrat, kde a za jakých podmínek budou rodit. V některých nemocnicích podle soudu neberou na jejich přání ohledy.

Na druhou stranu ale podle evropského soudu domovy Dubské a Krejzové nezaručovaly - na rozdíl od prostředí porodnic - nejlepší možnou péči o novorozené děti i rodičky. Podle velkého senátu, který rozhodnutí schválil poměrem hlasů dvanáct ku pěti, proto v případě obou matek nebyla práva rodiček v Česku porušena.

Navíc mohou ženy v Česku v nemocnicích využívat podpory porodních asistentek a podle soudu pro lidská práva se český přístup k porodům několik posledních let pomalu zlepšuje.

Velký senát štrasburského soudu proto konstatoval, že nebyl porušen článek osm Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Ten říká, že každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, a také že státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a kdy je to nezbytné.

Podle senátu právo zvolit si místo porodu pod tento článek spadá, česká legislativa ale podle něj vychází z legitimní snahy chránit zdraví matky a dítěte.

Proplatit asistenci u porodu v bytě nastávající matky české zákony neumožňují

Podle českého zákona o zdravotních službách hrozí porodním asistentkám vysoké pokuty, pokud budou pracovat bez potřebných povolení. Zákon také neumožňuje proplacení práce asistentek v bytě rodičky. Proto prý Šárka Dubská a Alexandra Krejzová nemohly žádné asistentky najít.