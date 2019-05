Už staří Římané znečišťovali. Zaplavili na stovky let evropský vzduch olovem

Lidé sice těžili kovy už od šestého tisíciletí před naším letopočtem, ale Římané byli první, kdo to v Evropě dělal opravdu masově. Olovo využívali pro řadu každodenních činností: od vodovodních trubek, až po domácí předměty, stříbro se zase těžilo na mince. Jenže tato činnost je spojená s vypouštěním mnoha znečišťujících látek do ovzduší, řada z nich je toxických.

Nový archeologický výzkum zkoumal ledovcová jádra z Mont Blanku, která uchovávají informace o stavu ovzduší staré tisíce let.

Data z ledovců na Mont Blanku ukázala, že během doby, kdy Řím vládl Evropě, došlo ke dvěma výrazným nárůstům znečištění olovem. K prvnímu došlo v druhém století před naším letopočtem, ke druhému v prvním století našeho letopočtu.

Celkově znečistila římská těžba a tavení kovů evropský vzduch na více než 500 let; navíc do vzduchu uvolnila do té doby nepřítomný antimon, toxický polokovový prvek, který má na lidský organismu podobný dopad jako arzén.

Nová práce vyšla v odborném časopise Geophysical Research Letters, je jednou z prvních, které se tomuto tématu věnují pomocí moderních geologických metod. Ukazuje, že lidé v Evropě znečišťovali vzduch déle, než se myslelo, a také výrazně silněji.

„Náš první výzkum znečištění v antice nám umožňuje lépe popsat dopad římských emisí a srovnat je s tím, jak vypadalo znečištění olovem v moderní Evropě v letech 1950-1985,“ uvedl spoluautor práce Michel Legrand.

„Alpský led nám ukazuje, že znečištění olovem se během antiky zvýšilo desetinásobně. Pro srovnání: nedávné znečištění v Evropě kvůli olovnatému benzínu vedlo k padesátinásobnému až stonásobnému znečištění,“ dodal. „Znečištění způsobené Římany je tedy 5-10 krát menší než to z moderní doby, ale místo třiceti let trvalo několik staletí.“

Znečištění je s námi dlouho

Výsledky této práce ukazují, že znečištění v Evropě není spojené až s nástupem průmyslové revoluce, ale existovalo tu již předtím. Mohlo by se to zdát jako nesmyslný výzkum, ale jeho závěry mohou být nečekaně velké.