Vědci vytváří 3D model nejdelší jeskyně v Česku. Je to práce na roky

Hydrometeorologický ústav na projektu pracuje s Ústavem geoniky Akademie věd ČR od roku 2013. „Trojrozměrný model jsme začali vytvářet v soutokové oblasti, kde se sbíhají potoky Bílá voda a Sloupský potok a vzniká říčka Punkva. Nás zajímá hydrologie, měříme kolísání hladin. Vizí je, že by se do trojrozměrného modelu načítala reálně naměřená data,“ uvedl Lejska.

Vědci chodby jeskyně postupně mapují 3D skenerem, ročně na třech až čtyřech akcích. Naskenované jsou zatím asi tři kilometry chodeb. „Záleží na tom, jak je ta chodba členitá. Někdy za den stihneme udělat třeba 50 metrů, jindy i několik set metrů,“ uvedl Lejska.

Letos by podle něj mohlo přibýt dalších několik set metrů, snad i kilometr. Celý jeskynní systém ale měří asi 40 kilometrů. „Práce je to na roky, hotovi nebudeme asi dřív než za deset let. Ale vývoj technologií jde velmi rychle dopředu, těžko se to dá odhadnout. Třeba za pár let budeme schopni rychle naskenovat i několik kilometrů,“ uvedl Lejska.