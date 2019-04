Poslední nosorožce by mohl zachránit robotický had. Provede umělé oplodnění

Vědci by však robota nevyslali do těla jedné ze dvou zbývajících samic nosorožce tuponosého severního, jak Najin tak Fatu jsou totiž už neplodné. A nemají tedy žádná vajíčka. Ale k dispozici je zamražené sperma, které přírodovědci již dříve odebrali. A k reprodukci chtějí využít samici nosorožce tuponosého jižního.

Právě tato vědkyně ve spolupráci s odborníky z Kalifornské univerzity v San Diegu zkouší najít způsob, jak problém vyřešit. Vyvíjí robotického hada, který by byl schopný se pohybovat děložním hrdlem nosorožcí samice a dostat touto cestou embryo na správné místo dělohy. Pokud by metoda fungovala, mohla by pomoci k zachování druhu. Celý projekt získává peníze i s pomocí skupinového financování na internetu .

Tento poddruh je totiž natolik blízkým příbuzným vymírajícího nosorožce tuponosého severního, že se s ním může rozmnožovat. A to znamená, že samice může nést embryo druhého poddruhu. To sice není k dispozici, ale vědci ví, jak ho získat. Na myších se to už podařilo: buňky z kůže je možné upravit tak, že se vrátí do původního stavu, takže se z nich dá získat jakýkoliv druh buněk.

Durrantová vysvětluje: „Vezmeme je časem zpět a potom je zase pošleme dopředu, ale jinou cestou, takže se z nich nestanou kožní buňky. Pokud bychom tak uměli vyrobit spermie a vajíčka nosorožců tuponosých severních, mohli bychom je použít k umělému oplodnění.“

Zamraženého spermatu mají totiž vědci velmi málo, rádi by proto touto cestou získali jak samčí, tak samičí pohlavní buňky.

Genetika a robotizace v jednom programu

Jenže i to by byl pouhý začátek – pak by museli vědci ještě dostat vajíčko do dělohy samice nosorožce tuponosého jižního. A to je možná ještě složitější, než extrémně náročná genetická úprava embrya v laboratoři.