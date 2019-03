Čína předstihne Spojené státy ve výzkumu umělých inteligencí, varuje think-tank

Analýza vývoje umělých inteligencí v Číně a USA ukazuje, že asijská velmoc už dokonce Spojené státy v některých ohledech předehnala. Například její univerzity už publikují více vědeckých prací na téma umělá inteligence než ty americké – byť je zatím podle Allenova institutu jejich kvalita horší.

Přelomovým rokem by se měl stát ten příští. Podle prognózy budou roku 2020 čínské studie tvořit většinu z 50 nejcitovanějších prací na téma umělé inteligence. A do roku 2025 by měly tvořit i většinu z jednoho procenta těch nejlepších publikovaných výzkumů.