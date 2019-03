Ripleyová přilétla. Loď Crew Dragon se úspěšně spojila s ISS

Kosmická loď nesená raketou Falcon 9 na cestu na oběžnou dráhu vyrazila v sobotu v 08:49 SEČ z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. V neděli v 11:51 SEČ se spojila s ISS automaticky, tedy bez pomoci robotického ramena vesmírné stanice. Jejím obyvatelům, kterými jsou v současnosti Rus Oleg Kononěnko, Američanka Anne McClainová a Kanaďan David Saint-Jacques, přivezla dvě stě kilogramů zásob.

U orbitálního komplexu stráví Crew Dragon asi pět dní a poté se vydá zpět na Zemi, kde přistane na padácích ve vodách Atlantského oceánu nedaleko břehů Floridy.

Trojici obyvatel ISS nyní seznamování s posádkou kosmické lodi nečeká. Na první testovací let vyrazil Crew Dragon totiž bez lidí. V jednom z křesel sedí jen figurína, kterou na Zemi pojmenovali Ripleyová – podle hlavní postavy filmu Vetřelec z roku 1979 Ellen Ripleyové. Oblečena je v letovém skafandru, který společnost SpaceX pro svůj pilotovaný program kosmických letů vyvinula.

Zbavit se závislosti na Rusku

Pokud se ani na další cestě kosmické lodi nevyskytnou žádné komplikace, měla by v červenci následovat druhá zkušební mise, tentokrát již s lidskou posádkou. Do vesmíru by se měli podívat astronauti Doug Hurley a Bob Behnken.

Crew Dragon je schopna do kosmu dopravit sedm astronautů, v běžném provozu by měla ale transportovat čtyři. Tato kosmická loď má Američany v programu letů do kosmu s lidmi zbavit závislosti na Rusku, které je v současnosti jediné schopné kosmonauty na ISS a z ní dopravit.

Není však jedinou. Společnost Boeing na duben připravuje testovací let své lodi CTS-100 Starliner bez posádky, v srpnu pak chce poprvé letět s astronauty. Vedle toho americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus vyvíjejí pro NASA další kosmickou loď Orion.