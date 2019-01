Zelená, nikoli oranžová Sahara. Vědci popsali, proč se poušť mění v oázu a zpět

Sahara je jedním z nejméně pohostinných míst na Zemi. Pokrývá miliony kilometrů čtverečních v severní Africe; většinu jí tvoří kameny a písek. Ale nebyla taková vždy: jednoduché skalní malby a zkameněliny svědčí o tom, že v minulosti se na Sahaře dalo žít. Podle těchto indicií to vypadá, že Sahara byla dříve místem, kde se dařilo nejen množství rostlinných i živočišných druhů, ale také lidem.

Vědci z Massachusettského technologického institutu (MIT) nyní analyzovali prach ze západních částí Afriky starý asi čtvrt milionu let. Rozbor ukázal, že klima v severní Africe v oblasti Sahary se měnilo přibližně každých 20 tisíc let mezi suchým a vlhkým.

Podle nich to naznačuje, že klimatické změny na Zemi jsou relativně pravidelné a jejich příčinou mohou být změny v zemské ose. Její náklon totiž určuje, kolik slunečního světla dopadá na zemský povrch během různých ročních dob.

Zelená Sahara

Pro sever Afriky to znamená, že když Země dostává maximální možné množství slunečního světla, zesiluje to monzunovou aktivitu v oblasti. A to zvyšuje množství srážek a vlhkosti, což pomáhá zezelenání Sahary. Naopak dostává-li Země světla méně, vede to k menšímu množství srážek nad Saharou a její současné podobě.

„Naše výsledky naznačují, že příběh severoafrického klimatu je založený na tomto dvacetitisíciletém cyklu – ten ovlivňuje, jestli je Sahara zelená, nebo pískově žlutá,“ uvedl profesor David McGee, který se na výzkumu podílel.

„Cítíme, že jde o zajímavé období, jehož studium nám pomůže lépe pochopit dějiny Sahary; tedy to, kdy poskytovala lidem vhodné podmínky pro usazování se – anebo kdy byla neobyvatelná jako v současnosti,“ dodal.