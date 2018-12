Start posádky, která kvůli havárii Sojuzu nedoletěla na ISS, se bude opakovat v březnu 2019

Rusko-americká posádka, jejíž let k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) přerušila 11. října havárie, poletí znovu do vesmíru 1. března příštího roku. Oznámil to na tiskové konferenci na kosmodromu Bajkonur šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin.