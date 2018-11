Jako květ růže. Vědci vytvořili vizualizaci supermasivní černé díry v srdci naší galaxie

Autory vizualizace jsou vědci z Radboud University v Nizozemí a Goethe University v Německu. Využili pro ni nejnovější astrofyzický model pozoruhodného objektu – z dat vytvořili vizualizaci v podobě série snímků, které pak spojili do 360stupňového videa, jež funguje jednak jako klasické video, jednak i ve virtuální realitě. Dá se takto přehrát na rozsáhlém množství současných přehrávačů. Podívejte se na video:

Video of Observing Supermassive Black Holes in Virtual Reality

„Vizualizace, které jsme vytvořili, mají velký potenciál pro vzdělávání. Používáme je, abychom děti uvedly do problematiky černých děr. A zdá se nám, že to funguje, že se z nich děti něco opravdu dozvěděly,“ doplnil Davelaar. „Pochopili jsme, že virtuální realita a vizualizace v ní jsou skvělé nástroje, jak naši práci přiblížit široké veřejnosti – právě u tak složitých témat, jako je fungování černých děr.“

Lidé mají podle dalšího fyzika, který se na projektu podílel, Heina Falckeho, o černých děrách mnohdy špatnou představu. „Všichni máme v hlavě nějaký obrázek, jak by měly černé díry vypadat, ale věda už pokročila, takže můžeme teď vytvářet mnohem přesnější vizualizace – a tyto černé díry vypadají opravdu hodně jinak, než jsme byli zvyklí,“ podotkl. „Nové vizualizace jsou teprve začátek, v budoucnu jich přijde mnohem víc.“

Co víme o Lukostřelci A*?

Sagittarius A* neboli Lukostřelec je nesmírně silný zdroj rádiového záření, leží v centru Mléčné dráhy. Od počátku tohoto století astrofyzici vědí, že se jedná o velmi hustý objekt s obrovskou velikostí – je zřejmě větší než celá naše Sluneční soustava.

To odpovídá charakteristikám černé díry a tuto hypotézu potvrzuje také fakt, že jde o objekt stabilního charakteru; jakékoliv jiné těleso (nebo soustava těles) by pod vlastní gravitací už dávno zkolabovaly. Sagittarius A* leží od Země asi 27 tisíc světelných let.