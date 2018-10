Spor o CIIRC pokračuje: Rektor ČVUT vypsal výběrové řízení na nového ředitele

Mařík se zřejmě o místo nebude ucházet. „Já nepředpokládám, že tento rektor by mě kdykoli jakkoli jmenoval,“ řekl ve středu ČTK. Podle Maříka podmínky ve výběrovém řízení znevýhodňují i některé potenciální uchazeče z dalších zaměstnanců ústavu.

Poukázal na to, že jedním z kritérií je dlouhodobý výzkumný pobyt ve výzkumné zahraniční instituci. Mařík podle svých slov působil dva měsíce na univerzitě ve Vídni a několik měsíců v Mexiku, uvedl server.

Je spor zpolitizovaný?

Podle Maříka není pro ústav dobré, že je od června bez ředitele a nový by měl nastoupit v dubnu příštího roku. „Já si myslím, že je to úmyslná hra na dlouhou dobu, aby se to rozpadlo,“ řekl Mařík ČTK. Odmítl tvrzení rektora, že se spor na CIIRC politizuje. „Premiér tu nebyl za ANO, byl tady za stát a zdůrazňoval to několikrát, že chrání zájmy státu,“ uvedl bývalý ředitel ústavu. Dodal, že s ním rektor poslední dva měsíce nemluvil. Ve středu se s ním nicméně sejde.