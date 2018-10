Cesta do pekla je dlážděná solárními panely. Proč neuspěly silnice, které měly vyrábět elektřinu?

Před několika lety se snad všude psalo o solárních silnicích a chodnících. Myšlenka to byla zajímavá: mělo se jednat o elegantní řešení globální energetické krize a současně odpověď na změny klimatu.

Plán spočíval ve využití povrchu silnic, jichž rok od roku na Zemi neustále přibývá, pro výrobu elektřiny – tedy pokrýt silnice fotovoltaickými panely. Současně měly díky zabudovaným LED světlům v noci svítit, čímž by nahradily dnešní pruhy na silnicích. A v zimě by zase cesty zahřívaly, čímž by levně odstraňovaly sníh a led. Už tehdy to znělo příliš dobře na to, aby to byla pravda.

Několik takových projektů vzniklo jak ve Spojených státech, tak v zemích Evropské unie. Stálo to miliony, ale podle serveru Interesting Engineering ani jediná z těchto silnic není schopná vyrábět energii dostatečně spolehlivě a levně. Tyto cesty jsou totiž nesmírně drahé a současně neefektivní – vyrábějí totiž mnohem méně elektřiny, než si jejich autoři slibovali. A současně výrazně méně, než kdyby se vložené finance použily třeba na klasické solární elektrárny, nebo dokonce výkonné elektrárny větrné.