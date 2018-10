Nová hyperloopová kapsle by mohla uhánět rychlostí až 1200 kilometrů za hodinu. Představili ji ve Španělsku

Kapsle se nazývá Quintero One , je dlouhá 32 metrů, váží pět tun a je téměř celá vyrobená z kompozitního materiálu. Firma představila svou kapsli ve Španělsku a bude ji nyní přesouvat do Francie kvůli dodatečné montáži. Poté by měla být použita pro první komerční jízdu, uvádí se v prohlášení.

Video of Quintero One la capsula de pasajeros Hyperloop

Konkurenční společnost Virgin Hyperloop One, za kterou stojí britský miliardář Richard Branson, chce zase v Indii vybudovat superrychlý dopravní systém. Ten by cestu mezi městem Púna a chystaným letištěm v Bombaji zkrátil na 25 minut, čímž by cestující ušetřili asi tři hodiny času. Předváděcí trať by měla být vybudována během dvou až tří let od podpisu smlouvy. V druhé fázi pak má celá trasa Púna–Bombaj vzniknout do pěti až sedmi let.

Bransonův projekt by podle Virgin Hyperloop One mohl Indii za 30 let provozu ušetřit kolem 55 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč). „Myslím, že projekt Virgin Hyperloop One by mohl mít na Indii ve 21. století stejné dopady, jaké měly vlaky ve století dvacátém,“ uvedl Branson. „Trasa Púna–Bombaj je ideálním prvním koridorem pro celostátní hyperloopovou síť,“ dodal.