Nobelovu cenu za fyziku dostala trojice vědců za vývoj nástrojů ze světla. Po 55 letech je mezi oceněnými žena

Dosud nejstarší laureát Nobelovy ceny se narodil v roce 1922 v New Yorku. Během války se podílel na vývoji speciálních elektronek (magnetronů) využívaných při výrobě vojenských radarů. Mezi lety 1942 až 1946 pracoval v radiační laboratoři na Massachusetts Insitute of Technology (MIT). Po studiu na Kolumbijské univerzitě získal v roce 1952 doktorát na Cornell University. Poté čtyřicet let působil v Bellových laboratořích. Od roku 1984 se stal Ashkin členem National Academy of Engineering a o dvanáct let později také Národní akademie věd Spojených států amerických. V roce 2004 získal prestižní Harveyovu cenu, kterou uděluje Technion – Izraelský technologický institut. Na svém kontě má téměř 50 patentů. Jeho starší bratr Julius Ashkin – rovněž fyzik – byl součástí projektu Manhattan.