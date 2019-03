Rok bez Nobelovy ceny za literaturu? Obtěžování, které rozpoutalo skandál, zasáhlo i královskou rodinu

Na protest proti Arnaultově chování i nečinnosti Švédské akademie v této věci se rozhodlo už osm členů svou činnost přerušit. Kvůli ztrátě důvěry skončila i šéfka akademie Sara Daniusová.

O ceně nemá kdo rozhodnout

O nositeli ceny ovšem může rozhodnout minimálně dvanáct akademiků. Volná místa ale přeobsadit nelze, protože funkce je na doživotí. „V tento moment je situace vážná, protože nikdo neví, jestli budou moci o něčem rozhodovat, jestli bude vůbec dost členů, kteří by mohli rozhodnout,“ poukazuje kulturní redaktorka listu Dagens Nyheter Maria Schotteniusová.

Do řešení celé věci musí vstoupit král Karl XVI. Gustav, který hodlá pravidla obsazování komise změnit tak, aby ji bylo možné doplnit. „Ve Švédsku je to extrémně důležitá instituce pro kulturu i pro celou Nobelovu cenu, takže to musíme rychle vyřešit tak, aby to pro všechny strany bylo co nejlepší,“ ujistil panovník.