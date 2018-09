Jak poznat věk u nadějných sportovců či příchozích migrantů? Věda nezná dokonalou odpověď

Tehdy ani v současné době totiž neexistoval způsob, jak u lidí přesně stanovit věk. U stromů je to velice snadné, stačí jen spočítat letokruhy, u člověka ale podobně snadný způsob neexistuje. Přitom nejde říct, že by se vědci o jeho objevení nesnažili – hledali mnoho cest, ale vše doposud marně.

Ve Španělsku se zase řešila kauza, zda je mladému fotbalistovi Bitshiabuovi El Chadailleovi teprve 12 let. Když se sportovní funkcionáři pokoušeli přijít na to, jak na taková nařčení reagovat a jak případně dalším takovým kauzám předcházet, ukázalo se, že to není vůbec snadné.

Problémy s určováním lidského věku se objevují už dlouho. Ještě dávno předtím, než do Evropy přišla uprchlická krize, se s tím vypořádával mezinárodní sport – dokonce vznikl termín „věkový doping“. Nejvíce se používal při olympijských hrách v Pekingu roku 2008, kdy kritici obviňovali Čínu, že v jejím ženském gymnastickém týmu zemi reprezentují dívky mladší 16 let, což je věk povolený olympijskými regulemi.

Co říkají lidské kosti: U dětí může rychlost růstu kostí někdy poskytnout informace o tom, jaký je jejich přibližný věk. Například existuje studie , kdy vědci studovali mladé fotbalisty pomocí magnetické rezistence. Výsledek byl fenomenální: dokázal s 99procentní pravděpodobností určit, zda je sportovec mladší než 17 let. A právě tato metoda se od té doby ve sportu používá nejčastěji – v dubnu 2013 díky ní bylo vyloučeno devět hráčů na africkém fotbalovém šampionátu hráčů do 17 let.

Když byl deportován v roce 2003 do Francie, přestěhoval se do Grenoblu, kde si přivlastnil identitu Léa Balleho, který zmizel v roce 1996. O rok později se ve Španělsku vydával za Rubena Sancheze Espinozu, matka mu měla zemřít při bombových útocích v Madridu. O další rok později jako patnáctiletý španělský sirotek strávil měsíc v dětském domově ve francouzském Pau.

Za krádež identity byl Bourdin odsouzen na šest let. Svým činem se nijak netajil. Ostatně už když se s ním Parker sešel osobně, nijak nezapíral, že ve skutečnosti není Nicholas Barclay. Podle svých slov chtěl konečně mít rodinu, která ho bude milovat. Jeho vlastní rodina v tomto ohledu zklamala, příliš mladá matka ho nechala u svých rodičů, otce nikdy nepoznal. Už od mládí se tak vydával za cizí děti a snažil se dostat do dětských domovů.

Odpověď v chromozomech: Jednou z metod, která by mohla být velmi perspektivní v budoucnu, ale zatím není příliš prozkoumaná, jsou chromozomy, respektive telomery. V principu to zní ideálně: Telomery jsou důležité části chromozomů – právě ony jsou jakýmsi metrem, jehož stříhání zkracuje délku života. Když se buňky dělí, konce telomerů se zkracují; fungují jako neobnovitelný zdroj, který v podstatě chrání geny. Čím více se zkracují, tím je organismus starší. Zatím se ale nedaří z délky telomerů předpovídat lidský věk.

Mlčenlivé krvinky: Další navrhovanou metodou, která by se mohla dát jednou používat, jsou bílé krvinky, konkrétně jeden jejich druh, jemuž se říká T-lymfocyty. Když tyto buňky stárnou, velmi zvláštně se v nich seskupuje DNA – a tyto změny se s věkem jen prohlubují. Nizozemští vědci navrhli před osmi lety metodu, jak toho využít k přesnému určování věku, ale zatím jejich výsledky nejsou úplně přesvědčivé.

Po stopách molekul: Roku 2013 oznámila skupinu vědců v odborném časopise International Journal of Epidemiology, že našli 22 molekul v lidské krvi, které se v průběhu lidského života mění. Zatím se neobjevila aplikace této metody, která by ji dokázala využít na přesné určení lidského věku, ale samotná metoda je pro to do budoucna velmi slibná – především proto, že se neřídím jediným faktorem, ale kombinuje jich více.

Slibná epigenetika: V lidské DNA jsou přítomné látky, kterým se říká methylové skupiny. Ukázalo se, že někde se v průběhu stárnutí akumulují tak, že tomu procesu dali vědci přezdívku „epigenetické hodiny“. Roku 2011 vědci dokázali pomocí tohoto výzkumu určit jen ze vzorků slin, jak jsou různí lidé staří s přesností na 5,2 roku. Už o dva roky později se objevil jiný výzkum, kde vědci princip vylepšili natolik, že u 656 lidí určili jejich věk už s přesností na dva až tři roky. I to je ale stále málo na to, aby to stačilo k jeho přesnému určení.

Kde je problém?

Všechny tyto studie podle vědců spojuje jeden základní problém. Jednotliví lidé se od sebe až příliš liší, jejich vývoj je na základě vrozených znaků i vnějšího prostředí natolik rozdílný, že i rozdíly mezi stejně starými lidmi mohou být nesmírně rozsáhlé.

„Zásadní je znát své limity. My věk odhadujeme, neurčujeme ho,“ popsal stav současných metod Jim Lewis, předseda Komise na odhadování věku, která pracuje pod American Board of Forensic Odontology. Podle něj je ale třeba metoda na odhad věku podle zubů moudrosti značně spolehlivá, americkými úřady je využívána už od devadesátých let dvacátého století.

K čemu je třeba vědět, kolik je člověku let?