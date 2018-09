Každý člověk se dá zařadit do čtyř kategorií osobnosti, překvapili psychologové. Představili nové dělení

Tato zkratka, která řadila lidi do čtyř osobnostních škatulek, byla nesmírně oblíbená, postupně ji doplňovala, vylepšovala a upravovala celá řada slavných psychologů, například Carl Gustav Jung založil své dělení na přístupu člověka k okolnímu světu a lidi rozdělil na extroverty a introverty .

Slavná je také Kretschmerova typologie, která vychází ze vztahu mezi tělesnou konstitucí a temperamentem – dělí lidi na typy pyknické, astenické a atletické. Anebo americká typologie MBTI, která už vychází z vědeckých předpokladů a studie standardizovaných dotazníků, jež dělí lidi na hráče, strážce, racionály a idealisty.

K čemu je teorie bez důkazů?

Všechny tyto typologie mají jednu věc společnou: nedaří se najít důkaz, že by o lidech něco říkaly, respektive je těžké reálné lidské bytosti do těchto škatulek jednoznačně zařadit. Přitom ale nepochybně existují lidé, které něco osobnostně spojuje a mají podobné reakce i postoje ke světu. Nyní přišli s novou typologií psychologové z Northwestern University – podle nich je zatím nejpřesnější a nejlépe dokáže člověka zařadit mezi podobně jednající jedince.

Od ostatních prací se odlišuje tím, že vychází z masivního základu: vědci pro její vytvoření zpracovali obsáhlé dotazníky 1,5 milionu respondentů. Našli nejméně čtyři druhy osobností, které ale starším typologiím odpovídají jen částečně. Popsali tyto typy: Průměrný, Rezervovaný, Orientovaný na sebe a Vzor.

Práce, která to popsala, vyšla v odborném časopise Nature. Podle jejích autorů by mohla mít i praktické dopady, zejména v personalistice – pomocí nové typologie by se dali přesněji a tedy lépe vybírat vhodní kandidáti na různé pozice. „Lidé se vždy už od Hippokratových časů pokoušeli nějak klasifikovat typy osobností, ale vědecká literatura popsala, že tyto typologie nedávají smysl,“ uvedl spoluautor studie William Revelle. „Teď ale máme data, která ukazují, že u některých osobností se jisté vlastnosti koncentrují,“ dodal.