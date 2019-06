Pochroumaná psychika může válečným veteránům obrátit život naruby. Armáda rozšiřuje psychologickou pomoc

Vedle toho zatím čeští vojáci naštěstí nejsou vystaveni tak dramatickým bojovým situacím jako jejich američtí kolegové. Ovšem situace v některých státech, kde jsou Češi nasazeni, se neustále zhoršuje.

Základní problém: psychické problémy si vůbec uvědomit nebo připustit

Na druhou stranu je však třeba říct, že vojáci si psychické potíže zpravidla nechtějí připustit, nebo si je ani neuvědomí. To ostatně potvrzuje další veterán z misí v Bosně a Hercegovině a Afghánistánu Roman Kopřiva. Podle něj je nejdůležitější, že si nějakých změn všímá okolí. Třeba už kolegové na základně.

„Vy si ani nemusíte uvědomit, že se chováte jinak, jednáte jinak. Proto je klíčové, že vás na to někdo upozorní. Naštěstí pak máte v armádě psychology či kaplany, kteří se o vás postarají,“ říká Kopřiva.

Úskalím posttraumatické stresové poruchy je právě to, že je pro postiženého značně nečitelná. Navrátilec s problémy je zmaten, nespojí si příčiny s traumaty nakumulovanými při nasazení. Bývá pak podrážděný, nevyzpytatelný, prožívá otřesné zážitky znovu a znovu například ve snech, má sklony k alkoholismu. To vše mu samozřejmě komplikuje život.

Obava z konce kariéry

Ovšem časté jsou i případy, kdy si válečný veterán sice problémy uvědomí, ale zase se s nimi bojí či stydí svěřit. „Vojáci se obávají vyhledávat psychologickou službu, obávají se, že to bude spojeno s ukončením jejich kariéry. Tak to ale není. Prioritou české armády je vojáka léčit, ne vyhodit. Do každého investovala obrovskou částku, jsou dobře vycvičeni a fakt, že byli vysláni do mise, svědčí o jejich kvalitách. Čili v zájmu armády je vojáka nechat vyléčit a vrátit do služby, aby mohl být případně nasazen znovu,“ upozorňuje plukovník v záloze Nový.

„Veteráni sice mají v civilním životě jiné starosti, ale z hlavy to nevymažou. Pomoc byla, je a bude potřeba,“ dodává Kopřiva, pro něhož osobně byl nejtěžší návrat do rodiny, která si během jeho nepřítomnosti nastavila určitý režim a on se pak cítil jako rušivý element.