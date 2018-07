Vědci vytvořili profil současných migrantů. Klíčovým faktorem je velikost města, odkud pochází

Současně z dat sesbíraných londýnskými vědci vyplývá, že pokud tito lidé migrují, nejčastěji se usazují v podobně velkých městech – snaží se v tom kopírovat svůj původní životní styl. To stejné platí také u obyvatel velkých měst. Pravděpodobnost, že se z nich stanou migranti, je sice výrazně nižší, ale když už se to stane, tak míří do velkoměst.